Efteling

Albert Heijn introduceert vier nieuwe Efteling-hamsters ter gelegenheid van spaaractie

De jaarlijkse spaaractie voor Efteling-tickets bij Albert Heijn komt er weer aan. Ter gelegenheid daarvan introduceert de supermarktketen vier nieuwe hamsterknuffels in Efteling-stijl. Het gaat om hamsters aangekleed als Carnaval Festival-clown Jokie, Assepoester, Langnek en de Grote Boze Wolf.



"Deze unieke souvenirs zijn alleen verkrijgbaar bij Albert Heijn", laat de Efteling weten. De prijs varieert tussen 7 en 8 euro. Vorig jaar bracht Albert Heijn al vier Efteling-hamsters op de markt, verkleed als een elfje uit Droomvlucht, Draak Lichtgeraakt, Roodkapje en de Vliegende Fakir.

De Albert Heijn-actie is goed voor 12,50 euro korting op een flexibel Efteling-kaartje van 45 euro of een laagseizoenticket van 41 euro. Sparen voor zegels kan van 17 tot en met 30 mei. Het verzilveren van volle spaarkaarten is mogelijk tot en met 4 juli.



Gesloten attracties

Overigens wordt de reguliere entreeprijs van de Efteling deze maand verlaagd naar 38 euro vanwege het grote aantal gesloten attracties. Dat heeft echter geen invloed op de spaaractie.



Flexibele toegangsbewijzen zijn geldig op alle dagen tot en met 14 november. Met een laagseizoenkaartje mogen bezoekers niet langskomen in de weekenden, op feestdagen, tijdens de zomervakantie van 9 juli tot en met 5 september en tijdens de herfstvakantie van 16 oktober tot en met 7 november.