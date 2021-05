Disneyland Paris

Disneyland Paris gaat eindelijk weer open: openingsdatum bekend

Disney-fans kunnen zich eindelijk weer gaan verheugen op een trip naar Disneyland Paris. Op donderdag 17 juni vindt de langverwachte heropening van het Franse resort plaats. Dat is zojuist bekend geworden. De Disney-parken zijn al sinds 30 oktober 2020 dicht.



In eerste instantie werd gesproken over een heropening voor het kerstseizoen op 19 december. Toen dat niet door kon gaan, ging men uit van 13 februari. Later werd de opening verplaatst naar 2 april. Ook dat bleek niet haalbaar. In totaal is Disneyland Paris straks ruim zeven en een halve maand dicht geweest.

Zo lang was Disneyland nog nooit dicht sinds de opening in 1992. Sterker nog: vóór de uitbraak van het coronavirus moest het resort slechts twee keer sluiten: vanwege een orkaan in 1999 en door de aanslagen in Parijs in 2015. De eerste coronasluiting in het voorjaar van 2020 duurde vier maanden.



Disney Village

Tegelijk met de heropening wordt in het Walt Disney Studios Park een vernieuwde attractie in gebruik genomen: Cars Road Trip, de voormalige Studio Tram Tour. Souvenirwinkel World of Disney, gelegen in uitgaansgebied Disney Village, opent al op zaterdag 22 mei.



Blijven slapen kan in eerste instantie alleen in Disney's Newport Bay Club Hotel. Op maandag 21 juni wordt het vernieuwde Disney's Hotel New York - The Art of Marvel officieel geopend.



Orbitron

Disneyland Paris heeft de afgelopen maanden goed besteed: er vonden opvallend veel onderhoudswerkzaamheden plaats, zodat de parken er straks zo goed mogelijk bij liggen. Zo zijn de darkrides Les Voyages de Pinocchio en Blanche-Neige et les Sept Nains opgeknapt. Raketjesmolen Orbitron werd zelfs volledig verwijderd voor onderhoud.



De renovatie van Buzz Lightyear Laser Blast, gestart in januari 2020, is inmiddels ook voltooid. Verder was er veel aandacht voor themagebied Main Street. Het beroemde kasteel van Doornroosje staat momenteel in de steigers voor een grote renovatie. Die duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2022.