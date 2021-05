Dolfinarium

Dolfinarium kiest ervoor om gesloten te blijven na versoepelingen

Het Dolfinarium in Harderwijk gaat voorlopig niet open. Ook als het kabinet pretparken en dierentuinen toestemming geeft om 19 mei weer open te gaan, blijven de poorten van het Gelderse zeedierenpark dicht. Het management vindt het park niet de moeite waard zonder de binnenlocaties.



In de openingsvoorwaarden voor attractie- en dierenparken staat dat binnenverblijven en volledig overdekte attracties niet geopend mogen worden. "Voor een volledige Dolfinarium-ervaring is het belangrijk dat ook overdekte locaties toegankelijk zijn", laat het park weten.

Het gaat dan met name om de dolfijnenvoorstelling Oceanica in het DolfijndoMijn, de grote blauwe koepel. "Daarom valt de heropening van het park samen met de derde stap van het door de overheid opgestelde openingsplan." Men gaat vooralsnog uit van een heropening op woensdag 9 juni.



Tickets

Entreebewijzen zijn nog niet verkrijgbaar. "Het kopen van tickets, of het reserveren van je bezoek is pas mogelijk zodra onze openingsdatum definitief is." Daarover komt waarschijnlijk begin juni meer duidelijkheid.