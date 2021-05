Diergaarde Blijdorp

Blijdorp vernoemt pinguïn naar Patricia Paay

Diergaarde Blijdorp is Patricia Paay erg dankbaar voor de hulpactie die ze dit jaar heeft opgezet. De Rotterdamse dierentuin bedankt haar op een bijzondere manier: er wordt een koningspinguïn naar de BN'er vernoemd. Ook haar man Robbert Hinfelaar krijgt een eigen pinguïn.



Paay vroeg haar volgers in januari om via betaaldienst Tikkie een bedrag over te maken aan Blijdorp, omdat het dierenpark door de coronacrisis kampt met financiële problemen. Enkele dagen later stond de teller op 130.000 euro.

Inmiddels is er meer dan 200.000 euro opgehaald. "Al het ingezamelde geld wordt dankbaar besteed aan dierwelzijn, voeding, logistiek, onderhoud van de verblijven, energiekosten en verzorging", laat Blijdorp weten.



Lievelingsdieren

"Om Patricia te bedanken voor haar initiatief zijn er twee pinguïns naar haar en haar man Robbert vernoemd." Paay spreekt op social media over een "leuke verrassing". Pinguïns zijn haar lievelingsdieren, zegt ze.



Voor Blijdorp zijn alle inkomsten welkom in crisistijd. Het onderhouden van de dieren en het park kost zo'n 50.000 euro per dag. Om te kunnen overleven, heeft de gemeente Rotterdam een miljoenenlening verstrekt.