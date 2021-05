Nieuws

Run op pretparktickets in België: veel parken volledig uitverkocht

Belgen staan kennelijk te springen om weer naar een pretpark te gaan. Verschillende attractieparken in België zijn deze week volledig uitverkocht. Zo zit Walibi Belgium vol op donderdag 13, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 mei.



"Enkel bezoekers en abonnees die over een reservatie beschikken, zullen toegang krijgen tot het park", valt te lezen op de officiële website. Ook personen met het vip-abonnement Platinum Pass mogen naar binnen, zelfs zonder reservering.

Bobbejaanland verkocht alle beschikbare tickets voor donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 mei. Dat geldt ook voor pretpark Bellewaerde in Ieper. Plopsaland De Panne biedt voor veel dagen alleen nog entreebewijzen voor volwassenen aan: alle kinderkaartjes zijn op.



Verlengd weekend

"Met het mooie weer en nog een verlengd weekend in het vooruitzicht verwachten we dat de capaciteitslimiet snel bereikt zal worden", luidt de uitleg van Walibi Belgium. "We raden daarom aan om een bezoek zo lang mogelijk op voorhand te reserveren."



Belgische pretparken moeten vanwege het coronavirus ook dit jaar nog werken met een beperkte maximumcapaciteit. Binnenattracties zijn tot 9 juni dicht. Bezoekers hoeven zich vooraf niet te laten testen op corona, maar het dragen van een mondkapje is wel overal verplicht.