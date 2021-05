Efteling

Openingstijden Efteling ingekort vanwege beperkt attractieaanbod

De Efteling heeft besloten om de openingstijden voor de komende weken in te korten. Het attractiepark zou in de weekenden eigenlijk tot 19.00 uur open zijn. Nu duidelijk is dat binnenlocaties gesloten moeten blijven, worden er minder bezoekers verwacht.



Om die reden sluit het attractiepark in de weekenden voorlopig om 18.00 uur, net als doordeweeks. Dat blijkt uit de kalender op de Efteling-website. Vanaf het weekend van 12 en 13 juni wil het park weer langer open blijven op zaterdagen en zondagen. Binnenlocaties mogen op zijn vroegst op 9 juni weer open.

De openingsvoorwaarden van het kabinet zorgen ervoor dat ongeveer één derde van alle Efteling-attracties niet open mag. Het gaat onder meer om Droomvlucht, Fata Morgana, Symbolica, Carnaval Festival, Villa Volta en Vogel Rok. De heropening staat gepland voor woensdag 19 mei.



Entreeprijs

Eerder liet de Efteling al weten dat de entreeprijs vanwege het beperkte aanbod verlaagd wordt naar 38 euro per persoon, in plaats van 41 of 43 euro. Men zegt begrip te hebben voor personen die al tickets hebben gekocht en liever willen wachten tot alle attracties weer operationeel zijn. De geldigheid van die toegangsbewijzen wordt verlengd tot en met 8 juli.