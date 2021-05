Kermis

Kabinet wil kijken naar eerdere opening kermissen

Er gloort een klein beetje hoop voor de Nederlandse kermiswereld. Het demissionaire kabinet gaat kijken of kermissen kunnen worden toegevoegd aan de derde stap van het openingsplan. Die is op zijn vroegst begin juni aan de orde.



Kermissen worden gezien als vergunningsplichtige evenementen. Die zitten in stap vier en mogen waarschijnlijk pas weer vanaf 16 of zelfs 23 juni.

PVV-leider Geert Wilders wil dat kermissen per direct weer toegestaan worden. Omdat ze zich in de buitenlucht afspelen, is het besmettingsrisico volgens hem nihil. Hij kreeg steun uit onverwachte hoek. "Je zou de kermis ook kunnen zien als de Efteling, ook al is de Droomvlucht dan niet open", stelde waarnemend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans.



Routekaart

Ze vroeg haar partijleider Mark Rutte of kermissen naar stap drie van de routekaart kunnen verhuizen. Hermans diende daar vervolgens een officiële motie voor in, die ook is ondertekend door Wilders.



Rutte begrijpt de argumenten en gaat kijken wat mogelijk is. Hij waarschuwde wel direct dat er mogelijk juridische struikelblokken zijn. Als er voor kermissen een uitzondering wordt gemaakt, willen andere evenementen waarschijnlijk ook naar stap drie.