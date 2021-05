Efteling

Overzicht: welke Efteling-attracties gaan open en welke attracties blijven dicht?

Ongeveer één derde van alle attracties in de Efteling blijft dicht na de heropening van het park. Dat blijkt uit een overzicht op de Efteling-website. Nederlandse pretparken mogen voorlopig alleen buitenattracties openen. Inmiddels is duidelijk welke attracties in de Efteling daaronder gerekend worden.



De volgende attracties moeten opengaan op 19 mei: Max & Moritz, de Piraña, het Sprookjesbos, de Stoomtrein, Kindervreugd, het Volk van Laaf inclusief de Monorail, de carrousels op het Anton Pieckplein, Monsieur Cannibale, de Kleuterhof, het Avonturen Doolhof, de Gondoletta, de Pagode, het Kinderspoor, de Halve Maen, De Oude Tufferbaan, de Python, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak en Baron 1898.

In het Sprookjesbos zal ook de rondvaart bij De Zes Zwanen toegankelijk zijn. Dat De Vliegende Hollander en Baron 1898 volgens de Efteling gewoon open kunnen, is opvallend. Beide attracties hebben een afgesloten binnenwachtrij en een volledig overdekt station. Ook een deel van de baan bevindt zich in beide gevallen in een gebouw.



Fabula

Wie zich verheugd had op attracties als Droomvlucht, Symbolica, Fata Morgana, Vogel Rok en Villa Volta moet nog wat langer geduld hebben. Ook Fabula, Carnaval Festival, de Stoomcarrousel, het Efteling Museum, het Spookslot en het Diorama gaan tot nader order niet open.



Souvenirswinkels worden wel opengesteld. Bij de restaurants Polles Keuken en Panorama kunnen bezoekers eten en drinken bestellen op de terrassen. Reserveren is verplicht, maar dat kan ook ter plekke. Ook is het mogelijk om op verschillende plaatsen eten af te halen.



Naseizoen

Vanwege alle gesloten attracties wordt de toegangsprijs naar beneden bijgesteld. De Efteling hanteert de komende weken het laagste entreetarief, dat normaal gesproken geldt op doordeweekse dagen in het naseizoen: 37 euro.



Verblijfsgasten mogen net als voorheen een half uur vóór openingstijd het park in, om 09.30 uur. Zij kunnen dan al gebruikmaken van een handjevol attracties. Dat zijn Baron 1898, Monsieur Cannibale, Max & Moritz, de Piraña, de Pagode, de Gondoletta, de Python en het Sprookjesbos.



Tegoed

Voor alle dagen dat de Efteling gesloten is geweest tussen half december en aanstaande woensdag, ontvangen abonnementhouders een tegoed op hun abonnementspas. Of abonnees ook gecompenseerd gaan worden voor de komende weken, waarin een groot deel van het park gesloten zal zijn, wordt nog bekeken.