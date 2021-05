Efteling

Efteling lanceert nieuw reserveringssysteem voor restaurants

Het reserveren van een restaurant in de Efteling is een stuk makkelijker geworden. Op de officiële Efteling-site kunnen bezoekers nu in een handomdraai een reservering plaatsen. Op dit moment is de reserveringsmogelijkheid beschikbaar voor twee locaties.



Dat zijn de terrassen van pannenkoekenrestaurant Polles Keuken en restaurant Panorama. Binnenlocaties van restaurants moeten voorlopig gesloten blijven als onderdeel van de coronamaatregelen.

Het is de bedoeling om het reserveringssysteem later bij alle grote restaurants aan te bieden, meldt een woordvoerder aan Looopings. "Het wordt snel uitgebreid. Voor de horecalocaties is het een handig systeem om reserveringen te beheren."



Tijdsloten

Online reserveren kan vanaf drie maanden vóór een bezoek. Voor de terrassen zijn momenteel tijdsloten van drie kwartier beschikbaar. De Efteling is van plan om weer open te gaan op woensdag 19 mei.