Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark verwelkomt alleen abonnementhouders op openingsdag

Ouwehands Dierenpark Rhenen start het seizoen met een dag voor de trouwste fans. Als de dierentuin weer opengaat op woensdag 19 mei, zijn alleen abonnementhouders welkom. Een dag later kan iedereen naar binnen. Door de coronaregels mag niet het volledige park worden opgesteld.



Het kabinet wil dat binnenlocaties dicht blijven. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld niet terecht in het Aquarium, het zeeleeuwentheater Blue Lagoon en de overdekte speeljungle RavotAapia. De entreeprijs verandert niet. Volgens directeur Robin de Lange biedt het park alsnog "een heel mooie beleving".

Ouwehands Dierenpark was in april al enkele dagen open voor een pilot met toegangstests. Toen waren overdekte plekken wel toegankelijk. Nu gaat het park open zonder dat coronatests verplicht zijn.



Bonoboverblijf

Dit voorjaar moet ook het nieuwe bonoboverblijf Salonga in gebruik genomen worden. De opening daarvan werd al meermaals uitgesteld omdat de werkzaamheden vertraging opliepen door corona.