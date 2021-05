Efteling

Geert Wilders discussieert over Efteling-attracties in coronadebat: 'U spreekt met een specialist'

PVV-leider Geert Wilders werpt zich op als een vrijheidsstrijder voor de pretpark- en kermisbranche. De politicus vindt het onbegrijpelijk dat pretparken de binnenattracties gesloten moeten houden. Zijn lievelingsattractie, Droomvlucht in de Efteling, kan om die reden niet open. De overheidsvoorwaarden voor attractieparken deugen simpelweg niet, zo maakte Wilders woensdagavond kenbaar tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer.



Door de strenge regels van het kabinet mogen in attractieparken voorlopig alleen buitenlocaties opengesteld worden, plus toiletten en souvenirwinkels. Voor de Efteling betekent het dat ongeveer één derde van de attracties stil zal bijven staan. Voor Wilders, zelf een groot Efteling-liefhebber, is dat een doorn in het oog.

"Stop nu eens met de willekeur", aldus Wilders. Hij vindt het een goede zaak dat binnensporten binnenkort weer kan, maar dat valt volgens hem niet te rijmen met de strenge regels voor bijvoorbeeld pretparken.



Niet uit te leggen

"Het toestaan van binnensporten terwijl restaurants, zonnestudio's en binnenattracties van pretparken dicht moeten blijven, zoals bij de Efteling mijn favoriete attractie de Droomvlucht, daar snap ik helemaal niets van. Het is ook niet uit te leggen. Doe ze weer open. En waarom mogen de kermissen niet open?"



D66-Kamerlid Jan Paternotte bracht daar tegenin dat binnnenattracties als Droomvlucht nu eenmaal een groter risico op corona met zich meebrengen. "Dan komt u met de Efteling en dan noemt u de Droomvlucht. Ik ben zelf ook groot fan van de Droomvlucht, maar dan zit ik altijd wel in dat karretje binnen en dan sta je ook nog eens heel lang binnen met anderen in de rij."



Toegangstests

Paternotte stelde voor om te gaan werken met verplichte toegangstests, zodat er in attractieparken weer meer mogelijk wordt. "Zou dat niet een heel mooi model zijn om veel meer mensen te kunnen toelaten in zo'n pretpark?"



Wilders wil daar echter niets van weten. "We willen niet naar die testsamenleving." Bovendien wees hij er Paternotte op dat zijn theorie over Droomvlucht niet klopt. "U spreekt toevallig met een specialist hier." Vervolgens legde hij haarfijn uit hoe de coronamaatregelen bij Droomvlucht precies werken.



Gondels

"Om te beginnen staat de grootste rij niet binnen maar buiten. Dat is het eerste waar u het mis heeft." In de attractie zelf worden steeds gondels leeg gelaten om afstand tussen huishoudens te creëren, wist Wilders te vertellen. "De tweede gondel is en was leeg. En dan vervolgens weer een gondel met familieleden."



Het is slechts een voorbeeld, aldus Wilders. "Ik noem natuurlijk de Droomvlucht, maar zo zijn er meer. Het is niet alleen de Droomvlucht. Je kan niet volhouden dat een sportschool veilig is, waar mensen bewegen en met zijn dertigen zitten, en dat dat niet kan in een restaurant of een binnenruimte van een pretpark."



Carnaval Festival

Paternotte schudde vervolgens nog wat andere Efteling-attracties uit zijn mouw. "Ik begrijp nu dat het bewust is dat de heer Wilders dus Droomvlucht aanhaalt en niet Carnaval Festival, Villa Volta of de Fata Morgana. Maar ook dat zijn natuurlijk plekken waarbij je wel degelijk lang binnen in de rij moet staan." Overigens heeft van die drie attracties alleen Fata Morgana een lange binnenwachtrij.



Om zijn betoog kracht bij te zetten, diende Wilders na afloop verschillende moties in. Eén daarvan gaat over het toestaan van kermissen. Na het voorlezen van zijn laatste motie, over het openen van restaurants, merkte de PVV-leider op: "Ik zie dat hier Droomvlucht vergeten is, dus die schrijf ik er even met pen bij." Dicterend: "En de Droomvlucht."



Gesteund

Vorige maand maakte Wilders zich al hard voor een heropening van de Efteling. Hij diende daarvoor samen met Forum voor Democratie een motie in. Die werd uiteindelijk ook gesteund door DENK, 50PLUS, JA21, de BoerBurgerBeweging en de SGP.