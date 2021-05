ZOO Serpentarium

Belgisch reptielenhuis dicht vanwege financiële problemen

Een bekend Belgisch reptielenhuis gaat niet meer open. ZOO Serpentarium in Blankenberge sluit de deuren vanwege financiële problemen. De coronacrisis, onzekere toekomst en hoge kosten draaiden het serpentarium de nek om.



Dierentuinen mogen in België alweer een paar maanden bezoekers ontvangen, maar dat gold niet voor ZOO Serpentarium. Omdat anderhalve meter afstand in het gebouw niet kon worden gegarandeerd, was een heropening voorlopig ver weg.

De kosten voor het verzorgen van onder meer pijlgifkikkers, leguanen en wurgslangen liepen wel gewoon door. Daardoor zag de directie zich genoodzaakt om het reptielenhuis te sluiten. Vier medewerkers verliezen hun baan.



Investeringen

"Naast de huur voor het gebouw stonden ook nog enkele pittige investeringen inzake milieu en veiligheid op de planning", zegt algemeen directeur Dries Herpoelaert. "Deze situatie was niet langer houdbaar."



Een deel van de tweehonderd dieren verhuist naar ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. Die parken zijn net als ZOO Serpentarium onderdeel van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA). Voor de rest van de beesten wordt een ander onderkomen gezocht.



ZOO Serpentarium ontstond in 1998 uit de privécollectie van dierenliefhebber Marnick Croes. Na de overname door de KDMA in 2009 groeide het reptielenhuis uit tot toeristische attractie en werd educatie een speerpunt.