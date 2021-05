Efteling

Efteling verlaagt entreeprijs vanwege groot aantal gesloten attracties

De entreeprijs van de Efteling gaat iets omlaag vanwege het grote aantal attracties dat gesloten moet blijven. Het attractiepark mag op woensdag 19 mei waarschijnlijk weer bezoekers ontvangen, maar het kabinet geeft geen toestemming om binnenattracties te openen.



Publiekstrekkers als Droomvlucht, Fata Morgana, Symbolica, Carnaval Festival, Villa Volta en Vogel Rok zijn daarom voorlopig niet operationeel. Bezoekers zullen zich moeten vermaken met bijvoorbeeld de Python, de Pagode, Max & Moritz en het Sprookjesbos.

Vanaf de heropening kost een online entreebewijs voor de Efteling daarom 38 euro. Eigenlijk was het de bedoeling om op doordeweekse dagen 41 euro entree te vragen en in de weekenden en op feestdagen 43 euro.



Schrale troost

"Dit laagste tarief geldt zolang de binnenattracties gesloten moeten blijven", vult een woordvoerder aan. "Hopelijk is dat voor een heel korte periode van drie weken." Is 3 of 5 euro korting niet een schrale troost voor meer dan tien gesloten attracties? "We vinden dat ook met het aangepaste aanbod een bezoek aan de Efteling nog altijd deze prijs waard is", aldus de voorlichter.



Het beroemde sprookjespark ligt er volgens hem pico bello bij. "Een wandeling door ons natuurpark, met een oppervlakte van meer dan 130 voetbalvelden, is zeker de moeite waard. Door uitgebreid onderhoud oogt alles spic en span."



Wachten

Het attractiepark snapt naar eigen zeggen dat veel mensen liever wachten totdat alle attracties weer open zijn. Dat kan: tickets die eerder zijn gekocht, kunnen gebruikt worden tot en met 8 juli. "Het is dus voor ieder een eigen keuze om wel of niet het park te bezoeken."



Men verwacht de komende weken vooral veel interesse vanuit abonnementhouders en verblijfsgasten. "Op de website zullen we zo snel mogelijk duidelijk aangeven welke attracties er geopend zijn." Het gaat in ieder geval om "meer dan de helft van de attracties", weet de woordvoerder.



Terrassen

Verder kunnen bezoekers eten en drinken afhalen of iets nuttigen op de terrassen. Er wordt gezorgd voor entertainment op afstand. Daarnaast zijn er dagelijks voorstellingen in het Openluchttheater in het Sprookjesbos.