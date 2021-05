Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Slagharen sluit vakantiepark in aanloop naar heropening attractiepark

Blijven slapen in het vakantiepark van Slagharen is komende week niet mogelijk. Nu de heropening van het pretpark in zicht is, heeft men besloten om de verblijfsaccommodaties in de week daarvoor niet aan te bieden.



Attractiepark Slagharen gaat waarschijnlijk weer open op zaterdag 22 mei. Eigenlijk zou het vakantiepark tussen maandag 17 en donderdag 20 mei gewoon toegankelijk zijn. "Maar het zou zó rustig worden, dat de mensen geen leuk verblijf zouden hebben", reageert directeur Dave Storm.

Nu de verwachte openingsdatum van het attractiepark bekend is, willen de meeste vakantiegasten hun verblijf uitstellen. "Het aantal boekingen dat overblijft, is verwaarloosbaar. Dat handjevol mensen willen we geen non-beleving aanbieden. Met zo weinig gasten zou het aanbod echt te beperkt zijn."



Vooruitzicht

Wie tussen 17 en 20 mei een midweek geboekt had, krijgt persoonlijk bericht van Slagharen. "Wij kunnen ons nu volledig focussen op de heropening van de attracties", aldus Storm. "Dat is een fijner vooruitzicht. Maar zo'n beslissing blijft natuurlijk vervelend voor de mensen die op hun verblijf gerekend hadden."