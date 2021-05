Attractiepark Toverland

Toverland waarschijnlijk weer open op twintigste verjaardag

Als alles meezit, gaat Toverland weer open op woensdag 19 mei. Dat is om meerdere redenen een feestelijk moment, want die dag bestaat het Noord-Limburgse attractiepark exact twintig jaar. "We zijn ontzettend blij dat we onze verjaardag mét bezoekers kunnen vieren", zegt een woordvoerster.



Toevalligerwijs startte het seizoen vorig jaar eveneens op 19 mei, na een lange coronasluiting. Vanaf vandaag verkoopt Toverland weer tickets voor de komende maanden. Ook abonnementhouders kunnen weer een reservering plaatsen voor een dagje uit.

Toverland is tot half juli dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Tijdens het pinksterweekend, op zaterdag 22 en zondag 23 mei, sluiten de poorten om 20.00 uur.



Overdekte gebieden

In de openingsvoorwaarden, opgesteld door het kabinet, staat dat overdekte locaties dicht moeten blijven. Welke attracties wel en niet opengaan, maakt Toverland later bekend. Op de website van het park valt al wel te lezen dat de overdekte gebieden Land van Toos en Wunderland niet toegankelijk zullen zijn.