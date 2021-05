Plopsa Group

Slapen in een bijenkorf: eerste ontwerpen van nieuwe Plopsa-hotels

Na de komst van het allereerste Plopsa Hotel bij Plopsaland De Panne heeft de Plopsa Group de smaak te pakken. Achter de schermen worden plannen gemaakt voor de bouw van meer themahotels. Looopings kan als eerste ontwerpen laten zien van hotels gepland voor Plopsa Coo in Belgiƫ en Plopsa's Holiday Park in Duitsland.



Op de tekeningen is een lobby te zien die werd vormgegeven als een enorme bijenkorf. Studio 100-figuur Maya de Bij gaat daar ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Het exterieur heeft een wat klassieker uiterlijk.

Met het toevoegen van een hotel aan Plopsa Coo gaat een langgekoesterde wens van directeur Steve Van den Kerkhof in vervulling. "Het zou fantastisch mooi zijn om daar te kunnen slapen met zicht op de waterval en op het stuwmeer", vertelde hij in 2019.



Tachtig kamers

Over de bouw van een hotel bij Holiday Park wordt ook al sinds 2019 gesproken. Toen kondigde Van den Kerkhof aan een tachtig kamers tellend hotelcomplex te willen neerzetten op de voormalige locatie van de attractie Tabalugas Abenteuer.



Het Plopsa Hotel in De Panne, dat deze maand openging, bestaat uit 117 kamers, een groot restaurant, twee bars en verschillende vergaderzalen. De lobby oogt als een grote operazaal. Er was een investering van zo'n 25 miljoen euro mee gemoeid.