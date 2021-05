Nieuws

Zweedse pretparken eindelijk weer open na bizarre coronasluiting van bijna anderhalf jaar

De pretparken in Zweden hebben eindelijk groen licht gekregen. Na een coronasluiting waar geen einde aan leek te komen, kunnen de attractieparken vanaf dinsdag 1 juni weer bezoekers ontvangen. In tegenstelling tot andere Europese landen mochten de Zweedse parken afgelopen zomer niet open.



Liseberg, één van de grootste pretparken van Scandinavië, was bijvoorbeeld voor het laatst toegankelijk op 30 december 2019. Op donderdag 3 juni 2021 gaan de poorten eindelijk weer open. Het park is dan maar liefst 520 dagen achter elkaar dicht geweest.

"Het is een lange, donkere periode geweest voor ons park, dat al sinds maart 2020 wacht op toestemming om weer open te gaan", valt te lezen in een persbericht. "De beslissing is een enorme opluchting voor onze gasten en medewerkers", vult directeur Andreas Andersen aan.



Dierenparken

Gröna Lund is van plan om weer open te gaan op woensdag 2 juni. Daar wordt dit jaar de spectaculaire hangende achtbaan Monster in gebruik genomen. Skara Sommarland wacht tot zaterdag 5 juni. De parken Kolmården en Furuvik zijn al open, omdat dat in principe dierenparken zijn. Daarvoor gelden in Zweden andere regels.



Aan welke voorwaarden de parken precies moeten voldoen bij de heropening, wordt de komende tijd bekeken. Er zal in ieder geval sprake zijn van een beperkte capaciteit en hygiënemaatregelen. In maart klaagden de Zweedse parken nog over te strenge overheidsregels.