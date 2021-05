Apenheul

Apenheul gaat twee dagen exclusief open voor abonnementhouders

Apenheul zet abonnementhouders in het zonnetje. Het Apeldoornse dierenpark is van plan om weer open te gaan op vrijdag 21 mei, maar seizoenkaarthouders mogen al eerder langskomen. Op woensdag 19 en donderdag 20 mei is het park exclusief geopend voor abonnees.



Zij kunnen vanaf vandaag online een reservering plaatsen voor een bezoek. Apenheul zegt helemaal klaar te zijn voor het nieuwe seizoen, dat eigenlijk al in april had moeten beginnen. "Het park is prachtig groen en het gaat goed met de apen."

Bovendien zijn er de afgelopen maanden verschillende apen geboren in het park. In juli bestaat Apenheul vijftig jaar. Dat wordt dit seizoen uitgebreid gevierd, onder andere met een jubileumboek en een historische expositie.



Voorbehoud

De geplande heropening is nog onder voorbehoud. Het kabinet maakt op 17 mei bekend of de aangekondigde versoepelingen door kunnen gaan. Dat hangt af van de actuele coronacijfers.