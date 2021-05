Energylandia

Pools pretpark Energylandia dolblij met opening op 21 mei

Energylandia is euforisch nu duidelijk is dat de poorten binnenkort weer open mogen. De Poolse overheid heeft attractieparken als Energylandia toestemming te geven om open te gaan op vrijdag 21 mei. De maximumcapaciteit moet gehalveerd worden.



Pretparken in Polen zijn al sinds half oktober vorig jaar dicht vanwege het coronavirus. Na ruim zeven maanden kunnen de achtbanen van Energylandia vanaf volgende week eindelijk weer gaan draaien. Het park telt maar liefst vijftien verschillende rollercoasters: een Europees record.

"We zijn ontzettend blij en trots met de overheidsbeslissing om themaparken in Polen weer te openen", meldt een woordvoerder. Het park is de komende maanden dagelijks toegankelijk, in eerste instantie van 10.00 tot 18.00 uur.



Aqualantis

Dit jaar presenteert Energylandia het nieuwe themagebied Aqualantis met daarin achtbanen nummer zestien en zeventien: de lanceerachtbaan Abyssus en de boomerang coaster Light Explorers. De openingsdatum van Aqualantis is nog niet bekendgemaakt.



Energylandia trok vorig jaar de aandacht met opvallende hygiënemaatregelen. Zo droegen schoonmaakmedewerkers Ghostbusters-achtige pakken om het park te desinfecteren. Dat leverde een hilarische YouTube-video op. Ook koos men voor drones die attracties besproeien met ontsmettingsmiddel.