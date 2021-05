Madame Tussauds Amsterdam

Luisteraars Qmusic maken kans op eigen wassenbeeld in Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam werkt samen met radiostation Qmusic voor een bijzondere actie. Luisteraars van de zender maken kans op hun eigen wassenbeeld, dat daadwerkelijk in Madame Tussauds geplaatst zal worden.



Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 mei wordt elke dag een andere ster uit het wassenbeeldenmuseum neergezet in de studio van Qmusic. Luisteraars kunnen via de app van de zender gesloten vragen stellen aan het personage. Vervolgens krijgen ze één poging om te raden om welk beeld het gaat.

Alle winnaars gaan door naar een finale op vrijdagavond 28 mei. Dan wordt bekend van wie er daadwerkelijk een beeld gemaakt zal worden. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.



Prijskaartje

Het vervaardigen van een wassenbeeld neemt minimaal zes maanden in beslag. Er hangt een prijskaartje aan van maar liefst 200.000 euro. Alle Madame Tussauds-beelden worden gecreëerd in Londen.