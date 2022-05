Djurs Sommerland

Deens pretpark opent dinogebied met nieuwe achtbaan en jeepsafari

Het Deense attractiepark Djurs Sommerland heeft afgelopen weekend een nieuw themadeel rond dino's geopend: Dinosaurland. Bezoekers treffen er 25 levensechte dinosaurussen aan, plus drie nieuwe attracties. De uitbreiding werd ontworpen door de Nederlandse Leisure Expert Group.



Hoogtepunt van Dinosaurland is T-Rex Family Coaster, een 400 meter lange powered coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides. Het attractietype is vergelijkbaar met Max & Moritz in de Efteling (300 meter), De Draak in Plopsaland De Panne (450 meter) en Bob Express in Bobbejaanland (521 meter).

T-Rex Family Coaster is de achtste achtbaan in Djurs Sommerland. Verder leverde Metallbau Emmeln uit Duitsland een safaribaan met jeeps, die Dino Xpedition wordt genoemd. In een overdekte scène staan passagiers oog in oog met King Kong, een overblijfsel van de verdwenen boottocht Jungle Safari.



Rotswerk

De derde attractie is een speeltuin in dinothema, gebouwd door de Nederlandse firma Acacia-Robinia. Petro Art Production verzorgde het rotswerk in Dinosaurland. Voor de overige decors werd het Deense bedrijf MK Themed Attractions ingeschakeld. Volgens de directie van het park kunnen er later nog attracties worden toegevoegd.



Djurs Sommerland werkt al sinds 2013 intensief samen met de Leisure Expert Group, gevestigd in Amsterdam. Sindsdien openden onder meer lanceerachtbaan Juvelen (2013), familieachtbaan Den Vilde Hønsejagt (2015), suspended coaster DrageKongen (2017), kinderachtbaan Jungle Rally (2018) en frisbee Tigeren (2019).