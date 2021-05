Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands-bezoekers krijgen tegoedbon vanwege gesloten tropische hal

Wildlands Adventure Zoo Emmen is blij dat het park binnenkort waarschijnlijk weer open kan, maar men baalt van de strenge voorwaarden. Het kabinet eist dat binnenlocaties gesloten blijven. Ter compensatie worden er tegoedbonnen uitgedeeld aan bezoekers.



Het Drentse dierenpark, dat van plan is open te gaan op woensdag 19 mei, mag de tropische kas Rimbula en speelparadijs Animazia niet openstellen. "Onbegrijpelijk, want dat kan gewoon veilig", reageert een woordvoerster.

De regel is eigenlijk niet uit te leggen, vindt ze. "Overdekte winkelcentra hier in de buurt zijn bijvoorbeeld wel gewoon open. Het is een domper op het fijne nieuws." Vliegsimulator Arctic 1 was al dicht in coronatijd.



Voucher

De entreeprijs van Wildlands wordt niet aangepast. Maar zolang de binnenlocaties gesloten zijn, ontvangen betalende dagbezoekers wel een voucher ter waarde van 5 euro. Dat bedrag kunnen ze vrij besteden in het park. Ook abonnementhouders krijgen eenmalig 5 euro op hun abonnementspas gestort.