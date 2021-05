Efteling

Efteling stopt weer met webshop nu heropening dichterbij komt

De Efteling stopt met een eigen webshop. Nu de heropening van het attractiepark eindelijk in zicht is, wordt de officiële Efteling-webwinkel 't Pakhuys gesloten. Op donderdag 13 mei kunnen er voor het laatst producten besteld worden. Daarna verdwijnt de shop.



't Pakhuys werd in december gelanceerd omdat er tijdens de coronasluiting van het park veel vraag bleek te zijn naar souvenirs. Het aanbod groeide de afgelopen maanden van ruim honderd producten naar bijna driehonderd verschillende items. De Efteling heeft besloten om de service niet blijvend te gaan aanbieden.

"Om de locatie van waaruit de webshop nu verzorgd wordt weer toegankelijk te maken voor onze gasten, zal de tijdelijke Efteling-webshop binnenkort haar digitale deuren sluiten", meldt de Efteling in een verklaring. De webwinkel wordt momenteel aangestuurd vanuit Jokies Wereld, de souvenirwinkel bij Carnaval Festival.



Verzendkosten

Wie vandaag en morgen nog een bestelling plaatst bij 't Pakhuys, hoeft geen verzendkosten te betalen voor bestellingen vanaf 25 euro. Eerder was dat het geval bij besteding van 50 euro of meer. De shop is te vinden op webshop.efteling.com.



"We bedanken alle klanten die de afgelopen maanden bij ons hebben besteld en hopen jullie snel weer in onze souvenirwinkels in de Efteling te ontvangen", aldus de Efteling.