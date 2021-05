Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn viert heropening met tweede kaartje gratis

Avonturenpark Hellendoorn deelt entreebewijzen uit om de geplande heropening te vieren. Het pretpark denkt op zaterdag 22 mei weer open te kunnen. Wie online een flexticket bestelt voor de periode tot en met 30 juni, krijgt een toegangsbewijs voor een tweede bezoek gratis.



Dat geldt alleen voor reguliere tickets van 26,50 euro per stuk. Entreekaarten voor een specifieke datum zijn doorgaans een stuk goedkoper. Die worden momenteel verkocht vanaf 16,49 euro.

Hellendoorn spreekt over een "waanzinnige openingsactie". Het gratis ticket kan tijdens het eerste bezoek afgehaald worden bij de informatiebalie in het park. Vervolgens is het mogelijk om een tweede dag kosteloos terug te komen. Dat kan het hele seizoen, met uitzondering van 26 juli tot en met 22 augustus en de maand oktober.



Rioolrat

Bij de heropening van Avonturenpark Hellendoorn zijn nog niet alle attracties operationeel. Het kabinet eist dat binnenlocaties voorlopig gesloten blijven. Om die reden kunnen er tot nader order geen ritjes gemaakt worden in achtbaan Rioolrat en darkride Discovery Club.