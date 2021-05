Duinrell

Duinrell wil attractiepark openen op 22 mei: nagenoeg alle attracties operationeel

Duinrell verwacht weer open te kunnen gaan op zaterdag 22 mei. Als de versoepelingen van het kabinet volgende week worden doorgezet, is het Wassenaarse attractiepark vanaf die datum weer dagelijks toegankelijk. Nagenoeg alle attracties kunnen open.



Alleen speelgebied Rick's Fun Factory, de Ballenzee, het Schaduwhuis en de overdekte Carrousel zullen niet beschikbaar zijn. Verder wordt de computergestuurde Kwakus Kwebbel Show niet opgevoerd.

Ook het Tikibad moet dicht blijven. Zwembaden in Nederland mogen voorlopig alleen open voor sportbeoefening, met maximaal dertig personen per ruimte. Recreatief zwemmen is dus niet de bedoeling. Verblijfsgasten kunnen bij mooi weer wel gebruikmaken van het buitenbad.



Roulerend

Duinrell hanteert na de heropening beperkte openingstijden. Doordeweeks zijn daggasten welkom van 10.00 tot 16.00 uur, in de weekenden en op feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur. Op rustige dagen worden de attracties roulerend opengesteld, net als vorig jaar.



Tickets zijn in coronatijd alleen via internet verkrijgbaar. Het tarief verschilt per dag. Momenteel varieert de online entreeprijs tussen 19,95 en 24,94 euro.