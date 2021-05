Efteling hoopt op woensdag 19 mei open te kunnen

Efteling

De Efteling denkt klaar te zijn voor een opening op woensdag 19 mei. Op maandag 17 mei besluit het kabinet of de geplande heropening van de pretparken door kan gaan. Als dat het geval is, zet de Efteling alles op alles om twee dagen later de poorten te openen.



Sommige Nederlandse attractieparken zeggen enkele dagen langer nodig te hebben om weer op te starten. Dat geldt niet voor het Kaatsheuvelse sprookjespark, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Wij gaan uit van 19 mei."

Gisteren werd duidelijk dat binnenlocaties voorlopig gesloten moeten blijven. Topattracties als Droomvlucht en Symbolica zullen om die reden niet operationeel zijn. Wat dat voor gevolgen heeft, is nog niet duidelijk. "We zijn momenteel druk bezig met alle voorbereidingen", meldt de Efteling.



Entreebewijzen

Het is nu al wel mogelijk om entreebewijzen te bestellen en tijdsloten te reserveren voor de periode van 19 mei tot en met 8 juli. Vooralsnog bedraagt de prijs van een flexibel ticket 45 euro. Wie een kaartje op datum koopt, kan doordeweeks voor 41 euro naar binnen en in het weekend voor 43 euro.