Plopsaland De Panne

Video: spectaculaire Plopsaland-achtbaan Ride to Happiness in actie

Nu Plopsaland De Panne weer dagelijks geopend is, kunnen bezoekers de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness zelf in actie zien. De 35 meter hoge spinning coaster wordt op dit moment volop getest. Op YouTube verscheen een indrukwekkende compilatie van testritten.



The Ride to Happiness by Tomorrowland is een zogeheten xtreme spinning coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides, bestaand uit draaiende karretjes, vijf inversies en twee lanceringen. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur.

YouTube-kanaal Mr.Themeparkfans bracht een reeks testritten uitgebreid in beeld. Op de achtergrond is ook al een deel van de soundtrack van de attractie te horen. Het park werkt voor de aankleding en de muziek samen met muziekfestival Tomorrowland.



Unicum

Plopsaland spreekt over "een gloednieuwe en opzienbarende attractie die een unicum is in Europa en behoort tot de spectaculairste ter wereld". Het is nog niet duidelijk wanneer de 920 meter lange achtbaan opengaat. Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof heeft zelf al wel een testrit gemaakt, liet hij onlangs weten op social media.