Efteling

Onderhoud bij Efteling-attractie Fata Morgana: dit gebeurt er achter de schermen

De Efteling is druk bezig met onderhoudswerkzaamheden bij Fata Morgana. Daar is geen haast bij, want bij de heropening van het attractiepark moeten binnenlocaties sowieso gesloten blijven. Foto's onthullen dat de bootjes momenteel uit de attractie zijn gehaald.



Ook ligt er een enorme palmboom naast het oosterse paleis. "Deze onderhoudsbeurt is voornamelijk gericht op technische werkzaamheden in de vaargeul, die voor de gast niet te zien zijn", legt een woordvoerder uit.

"Dit alles om ervoor te zorgen dat de attractie later dit jaar niet meer dicht hoeft voor onderhoud." De verwijderde palmboom moet vernieuwd worden. Het decorstuk keert in ieder geval niet terug vóór de eerstvolgende grote renovatie van Fata Morgana. "Dus dit jaar in ieder geval niet."



Voorwaarden

Binnenattracties in Nederlandse pretparken zijn vooralsnog dicht tot 9 juni, als onderdeel van de openingsvoorwaarden van het kabinet. Fata Morgana, geopend in 1986, werd voor het laatst grondig opgeknapt in het najaar van 2018. Toen bleef de beroemde darkride vijf weken dicht.