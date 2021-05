Walibi Holland

Walibi Holland werkt toe naar seizoensstart op vrijdag 21 mei

Walibi Holland hoopt op vrijdag 21 mei weer open te kunnen gaan. Dat heeft het pretpark zojuist bekendgemaakt naar aanleiding van de coronapersconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Volgens het openingsplan van het kabinet kunnen attractie- en dierenparken weer open op woensdag 19 mei, onder strikte voorwaarden.



De definitieve beslissing over de versoepelingen valt pas op maandag 17 mei. Walibi heeft enkele dagen nodig om het park te kunnen opstarten. Daarom wordt toegewerkt naar een seizoensstart op de vrijdag erop. Het park zal dan geopend zijn van 10.00 tot 17.00 uur.

Vanavond werd ook duidelijk dat alle binnenlocaties in de parken - met uitzondering van toiletten en winkels - voorlopig gesloten moeten blijven. Walibi kan virtualreality-beleving NeuroGen en draaiend huis Merlin's Magic Castle om die reden niet aanbieden. Of lanceerachtbaan Xpress operationeel zal zijn, wordt nog bekeken.



25 oktober

Eigenlijk zou het Walibi-seizoen beginnen op 2 april. Door de strenge coronamaatregelen van de overheid moest dat moment meermaals worden uitgesteld. Het attractiepark is sinds 25 oktober vorig jaar dicht. Blijven slapen in vakantiepark Walibi Village is al wel mogelijk.