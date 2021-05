Nieuws

Nieuwe coronaregel zorgt voor hoofdbrekens bij pretparken: welke attracties mogen open?

Als de Nederlandse pretparken volgende week weer opengaan, welke attracties mogen dan wel en niet open? En wat betekent dat voor de entreeprijs? Met die vragen zullen de attractieparken zich de komende tijd bezig moeten houden. Bij een heropening - vanaf woensdag 19 mei - mogen binnenattracties namelijk niet in gebruik genomen worden, zo maakte het kabinet vanavond bekend.



In veel gevallen bestaat er geen enkele twijfel over wat mogelijk is en wat niet. Demissionair premier Mark Rutte gaf tijdens zijn persconferentie zelfs enkele zeer concrete voorbeelden. "Voor alle duidelijkheid: alles wat buiten is, is toegankelijk, alles wat binnen is niet", zei hij.

"Dus bijvoorbeeld in de Efteling wel de Python en de Pagode, maar niet de Droomvlucht of Villa Volta. Of in Artis: wel de leeuwen en de olifanten, maar niet het slangenverblijf. Dat komt in een volgende stap van het openingsplan."



Baron 1898

Toch zijn er uiteraard ook twijfelgevallen. Walibi-achtbaan Xpress bevindt zich in de buitenlucht, maar de wachtrij, het station en de lanceertunnel zijn overdekt. Ook Baron 1898 in de Efteling begint binnen, maar loopt naar buiten. In Toverland is wildwaterbaan Djengu River bijvoorbeeld een randgeval, vanwege de wachtrij en het station.



"Binnenruimtes die noodzakelijk zijn voor de looproutes zijn wel open", valt te lezen op de website van de rijksoverheid. Hoe die regel geïnterpreteerd wordt, zal ongetwijfeld per pretpark verschillen. Uit ervaring weten we dat sommige Nederlandse parken graag de grenzen van de maatregelen opzoeken om zo veel mogelijk attracties te kunnen aanbieden. Dat zal nu niet anders zijn.



Abonnementhouders

Naast alle logistieke uitdagingen staan de parken nog voor een ander vraagstuk: wat doen we met de entreeprijs? In de Efteling blijven bijvoorbeeld minstens tien attracties dicht, waaronder publiekstrekkers als Symbolica en Fata Morgana. Nu bedraagt de reguliere toegangsprijs nog 45 euro. Gaat die straks omlaag?



Ook onduidelijk: krijgen bezoekers die al kaartjes hebben gekocht een deel van hun aankoopbedrag terug? En wat gebeurt er met abonnementhouders, die nu minder waar voor hun geld krijgen dan verwacht?



Walibi

De parken hebben nog een week de tijd om antwoorden te formuleren op al die vragen. Op 17 mei wordt definitief bekend of de versoepelingen op 19 mei kunnen doorgaan. Tot nu toe heeft alleen Walibi Holland onder voorbehoud een openingsdatum bekendgemaakt: 21 mei.