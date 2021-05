Leveranciers

Podcast: Dennis Bots regisseerde Efteling-attracties, een Walibi-film en een vliegsimulator

Regisseur Dennis Bots heeft talloze speelfilms en tv-series op zijn naam staan, maar ook een hoop bijzondere projecten uit de pretparkwereld. Zo was hij betrokken bij de ontwikkeling van verschillende Efteling-attracties én de grote vliegsimulator This is Holland in Amsterdam. In de Looopings Podcast neemt Bots de luisteraar mee achter de schermen.



Zo vertelt hij over de ontwikkeling van Efteling-sprookjes als Het Meisje met de Zwavelstokjes en Sneeuwwitje, waarvoor hij onder andere de filmbeelden verzorgde. Welke trucjes paste hij toe en tegen welke problemen liep hij aan? Ook haalt hij herinneringen op aan zijn werk voor De Vliegende Hollander en PandaDroom. Wat kon er achteraf gezien beter?

Verder was hij actief voor Walibi Holland: Bots regisseerde in 2008 de korte horrorfilm Eddie The Movie, bedoeld om halloweenmascotte Eddie de Clown onder de aandacht te brengen. Daarnaast werd Bots gevraagd om de film voor vliegsimulator This is Holland te maken. Dat bleek allesbehalve eenvoudig. In de 56 minuten durende podcast legt hij uit wat de grootste obstakels bleken te zijn.