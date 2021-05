Kermis

Kermisbranche vreest vergeten te worden: 'Bereid de vergunning voor'

De Nederlandse kermisbranche vreest buiten de boot te vallen nu er versoepelingen zijn aangekondigd voor pretparken en dierentuinen. Voor het organiseren van een kermis is een vergunning nodig. Die wordt nu, vanwege alle onzekerheid, op veel plekken niet verleend. Daarom doet de kermiswereld een dringende oproep aan het kabinet en de gemeentes.



Het vergunningstraject voor een kermis neemt doorgaans zes tot tien weken in beslag, waarschuwen Ondernemend Nederland, kermisbond Bovak en de Nederlandse Kermisbond in een gezamenlijk persbericht. Die kostbare tijd kan de sector nu niet missen, zeggen ze.

"Daarom vragen de bonden aan het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeentebesturen om de vergunning voor de kermis reeds voor te bereiden", aldus de brancheorganisaties. "Als de coronamaatregelen het weer toelaten, dan kan de kermis op gepaste wijze direct open."



Belasting

Volgens de kermisbonden brengt het openen van kermissen een hoop voordelen met zich mee. "Kermisondernemers hoeven minder aanspraak te maken op regelingen van de overheid, omdat zij weer omzet draaien. De overheid ontvangt weer belasting uit de kermisbranche. En Nederland kan een groot deel van de kermisbranche behouden, omdat de meeste ondernemers niet failliet zullen gaan."