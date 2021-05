Nieuws

Pretparken boos: mascottes en medewerkers protesteren in Rome

De mascottes van nagenoeg alle Italiaanse pretparken hebben vanmiddag geprotesteerd in Rome. Ze kwamen samen op het bekende plein Piazza del Popolo, waar voor de gelegenheid een podium was neergezet. Ook veel medewerkers van attractieparken trokken naar de Italiaanse hoofdstad.



Ze zijn kwaad omdat de overheid de pretparken tot 1 juli gesloten wil houden. Voor veel andere sectoren, zoals musea, sportscholen en restaurants, komen de versoepelingen eerder. Onbegrijpelijk, vinden de attractieparken. Zij spreken over discriminatie.

Afgelopen week werd al een petitie opgestart in de hoop de politiek wakker te schudden. Die is iets meer dan 40.000 keer getekend. Met de actie in Rome probeerde men opnieuw om de autoriteiten op andere gedachten te brengen. De parken willen gelijkgesteld worden aan andere buitenactiviteiten.



Restaurants

"Of open ons desnoods samen met de overdekte restaurants, dat zouden we ook nog begrijpen", zegt Giuseppe Ira, directeur van pretpark Leolandia en voorzitter van branchevereniging Parchi Permanenti Italiani. "Maar op deze manier, als allerlaatste, dat valt niet uit te leggen."



Volgens Ira gingen in de sector vorig jaar 10.000 banen verloren door de coronacrisis. Dit jaar zouden opnieuw veel banen op de tocht staan. Hij wijst ook op de wens van de overheid om binnenkort weer buitenlandse toeristen te ontvangen in Italië. "Helaas treffen zij dan wel gesloten pretparken aan."



Minuut stilte

Op het Piazza del Popolo werd vanmiddag een minuut stilte gehouden om aandacht te vragen voor de penibele situatie. Vervolgens lieten de enkele honderden aanwezigen ballonnen los. Er was ook tijd voor dans en muziek, met de mascottes uit onder meer Gardaland, MagicLand, Leolandia, Mirabilandia, Zoomarine en CanevaWorld.