Attractiepark Toverland

Toverland moet toch meer belasting betalen over parkeerkaartjes

Toverland moet gewoon 21 procent belasting betalen over parkeerkaartjes. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die was aangespannen tegen de Belastingdienst. Het Limburgse attractiepark vond het logisch om voor parkeertickets hetzelfde btw-tarief te hanteren als entreebewijzen, namelijk 9 procent. De fiscus was het daar niet mee eens.



Eigenaar Jean Gelissen vond dat hij in zijn recht stond omdat parkeren bij Toverland volgens hem geen doel op zich is. Het parkeerterrein is immers alleen bedoeld voor pretparkbezoekers. Zij kunnen nergens anders parkeren. Ook deed hij een beroep op het gelijkheidsbeginsel, omdat hotels en vakantieparken voor parkeerkosten ook gebruik mogen maken van het lage tarief.

In 2019 kreeg Toverland gelijk van het gerechtshof in 's-Hertogenbosch, maar de Belastingdienst ging in hoger beroep. Dat pakt nu niet goed uit voor het themapark in Sevenum. Volgens de Hoge Raad zit er namelijk wel degelijk een verschil tussen het aanbieden van een parkeerplek en een dagje pretpark.



Ondeelbaar

Beide activiteiten kunnen niet beschouwd worden als "één ondeelbare economische prestatie", zeggen de hoogste rechters. Daarom kunnen er twee verschillende btw-tarieven van toepassing zijn. Alle argumenten van Gelissen werden van tafel geveegd.



Over één aangevochten maand - oktober 2015 - kreeg het bedrijf eerder 18.019 euro terug. Dat geld moet weer overgemaakt worden naar de Belastingdienst. Door de ongunstige uitspraak kan Toverland ook fluiten naar honderdduizenden euro's per jaar die men anders had terug kunnen eisen.



10 euro

Parkeren bij Toverland kost 10 euro per dag. Duinrell vraagt hetzelfde bedrag. Walibi Holland rekent 9,50 euro, Slagharen 8,50 euro. De Efteling spant de kroon met 12,50 euro. Parken als Wildlands Adventure Zoo Emmen en het Dolfinarium hebben geen eigen parkeerplaats.