Walibi Holland

Walibi Holland lanceert eigen Spotify-lijst met parkmuziek

De muziek uit Walibi Holland is nu ook online te beluisteren. Het pretpark heeft een Spotify-lijst gepubliceerd met daarin de nummers die gedraaid worden in de Main Street van Walibi.



In de Main Street klinkt popmuziek van artiesten als Miley Cyrus, 5 Seconds of Summer, Avicii, Shawn Mendes, Stromae, Justin Bieber, Major Lazer, Jonas Brothers, Imagine Dragons, Armin van Buuren, Shakira, Enrique Iglesias en Bruno Mars.

"Het zorgt voor extra voorpret voor onze gasten", zegt een woordvoerster. "Zo kunnen ze thuis alvast in de stemming komen voor een dagje Walibi."



Zestien uur

Op dit moment bevat de afspeellijst bijna driehonderd nummers, goed voor ruim zestien uur aan muziek. De link naar de Spotify-lijst wordt gedeeld met personen die online een ticket bestellen voor het attractiepark.



Er is ook een aparte lijst voor kindergebied Walibi Play Land. Daarin staan voornamelijk kinderliedjes.