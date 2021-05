Legoland Windsor Resort

Documentaireserie volgt medewerkers van Legoland

Wat gebeurt er achter de schermen van Legoland Windsor? Een cameraploeg heeft de medewerkers van het bekende Engelse pretpark een seizoen lang gevolgd. Het resultaat is de vierdelige documentaireserie Inside Legoland, waarin ook de minder fraaie kanten van het park belicht worden.



Zo komen onder meer klagende bezoekers, technische problemen, ongelukken en evacuaties voorbij. Personeelsleden worden op drukke zomerdagen zwaar op de proef gesteld. De derde aflevering laat zien wat er komt kijken bij het organiseren van halloweenavonden.

De tv-serie, gemaakt voor de Britse zender Channel 5, staat ook uitgebreid stil bij de personen die verantwoordelijk zijn voor het bouwen én schoonmaken van de talloze Lego-modellen in het park. Verder is er aandacht voor ingrijpende onderhoudsklussen en de bouw van een nieuwe achtbaan.



Videoland

Inside Legoland werd opgenomen in 2019 en 2020, vóór de coronacrisis. De afleveringen duren zo'n 45 minuten. Niamh Webb verzorgt de voice-over. De afgelopen weken was de serie te zien bij RTL Z. Nu is de reeks terug te kijken via Videoland.