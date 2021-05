CentrO Park

Nieuwe plannen voor verlaten pretpark in Duitsland

Een verlaten attractiepark in de Duitse stad Oberhausen gaat over een tijdje waarschijnlijk weer open. Er zijn plannen om het voormalige CentrO Park, gelegen naast het grote CentrO-winkelcentrum, nieuw leven in te blazen. Het terrein moet getransformeerd worden tot een vestiging van pretparkketen Karls Erlebnis-Dorf.



Het concept van Karls Erlebnis-Dorf is op dit moment al te vinden op vijf plekken in Duitsland: Rövershagen, Elstal, Zirkow, Warnsdorf en Koserow. De vijf themaparken staan in het teken van het boerderijleven. Naast doe-attracties is er hier en daar ook plek voor familieachtbanen en kleinschalige thrillrides.

Het park in Oberhausen zou de zesde Karls-vestiging kunnen worden. CentrO Park opende in 1996. Tussen 2013 en 2016 werd de bestemming Sea Life Abenteuer Park genoemd, onder de vlag van de Britse eigenaar Merlin Entertainments.



Legoland

In de hoop meer bezoekers te trekken werden destijds enkele attracties toegevoegd, waaronder een waterbaan. Dat had niet het gewenste resultaat. Tegenwoordig is Merlin alleen nog de uitbater van de aangrenzende overdekte trekpleisters Sea Life Oberhausen en Legoland Discovery Centre Oberhausen.



De bouwplannen voor Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen zijn nog in ontwikkeling, bevestigen betrokken aan Duitse media. Het project is nog niet officieel aangekondigd. "Maar we zijn op de goede weg", wil CentrO-manager Marcus Remark kwijt.