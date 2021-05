Serengeti-Park Hodenhagen

Duits safaripark mag attracties weer openen

Een safaripark in Noord-Duitsland heeft toestemming gekregen om niet alleen het dierengedeelte te openen, maar ook de attracties. Bezoekers van Serengeti-Park in deelstaat Nedersaksen kunnen vanaf morgen weer gebruikmaken van de achtbanen en thrillrides.



Daarmee zijn nu in totaal twee pretparken in Duitsland volledig toegankelijk. In dezelfde deelstaat opende eerder deze maand al Heide-Park, na het winnen van een rechtszaak. Serengeti-Park wijst naar "nieuwe regelgeving van de overheid" die ervoor zorgt dat attracties open mogen.

In beide parken moeten bezoekers een negatieve coronatest laten zien, tenzij ze al minimaal twee weken gevaccineerd zijn. Bij de ingang van Serengeti-Park bevindt zich een testcentrum, dat dagelijks geopend is van 08.00 tot 15.00 uur. Men kan online een afspraak inplannen. De uitslag volgt binnen dertig minuten per mail.



Testverplichting

De testverplichting geldt voor bezoekers vanaf 15 jaar. Verder is het noodzakelijk om in wachtrijen, overdekte locaties en sommige attracties een medisch mond- en neusmasker te dragen.



Het attractieaanbod van Serengeti-Park bestaat uit onder andere een waterbaan, botsauto's, een schommelschip, een break dance, een zweefmolen, een top spin, een frisbee, een reuzenrad, een freefall tower en twee achtbanen.