Dolfinarium

Voormalig walrussentrainer: 'Dolfinarium heeft langste tijd gehad'

De allereerste walrussentrainer van het Dolfinarium in Harderwijk heeft geen vertrouwen meer in de toekomst van het dierenpark. Henk Merjenburgh (69) begon halverwege de jaren zeventig met het trainen van walrussen. Dat vormde later de basis voor de bekende walrussenshows. Tegenwoordig kijkt de oud-trainer heel anders naar dieren in gevangenschap.



Merjenburgh kreeg in 1975, nu 46 jaar geleden, de vraag of hij de walrussen in het park wilde verzorgen. Omdat hij na verloop van tijd zag dat de dieren zich gingen vervelen, liet hij ze kunstjes doen. Een schot in de roos, vond de directie. Zo ontstond de eerste voorstelling met walrussen die trucjes deden.

Destijds hoorde Merjenburgh al gruwelijke verhalen over de herkomst van de dieren, vertelt hij in gesprek met dagblad de Stentor. Zo kreeg hij te horen dat babywalrussen door jagers gevangen waren genomen in Siberië, nadat ze eerst de moeders hadden doodgeschoten. "De jongen werden meegenomen en verkocht aan dierenparken. De helft ging dood."



Niet trots

Over dierenrechten werd in die tijd amper gesproken. "De tijdgeest is echt ingrijpend veranderd in de afgelopen 45 jaar. Hoewel het bijzonder werk was, ben ik er niet trots op als ik er nu naar terugkijk. Zeker als ik nadenk waar de dieren vandaan werden gehaald."



Merjenburgh heeft begrip voor dierenactivisten en politici die vandaag de dag felle kritiek uiten op het Dolfinarium. Hij is zelf ook geen voorstander meer van dieren houden in gevangenschap. "Want er gebeuren dingen met dieren in gevangenschap die we niet meer willen vandaag de dag. Ikzelf ben vegetariër geworden, omdat ik tegen de bio-industrie ben."



Stress

Het Dolfinarium is van plan om twaalf dieren te verhuizen naar een attractiepark in China. Geen goed idee, zegt Merjenburgh. "Met mensenrechten is het in China niet altijd oké gesteld, dus of het met dierenrechten beter is, vraag ik me af. Transport en verandering van omgeving kan stress veroorzaken bij de dieren. Eigenlijk zouden de walrussen beter bij het Dolfinarium kunnen blijven en daar een relaxte oude dag beleven."



Het Dolfinarium is geen lang leven meer beschoren, denkt de oud-trainer. "Ik denk dat het Dolfinarium als zeezoogdierenpark zijn langste tijd gehad heeft, dit is het begin van de afbouw. Dolfinaria passen niet meer bij de hedendaagse inzichten over ethiek en dierenrechten."



Commerciële doelstellingen

Hij benadrukt dat medewerkers de dieren liefdevol verzorgen. "Maar besluiten over de toekomst worden in Spanje genomen, door de eigenaar van het park, die commerciële doelstellingen heeft."