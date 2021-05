Nieuws

In Oostenrijk gaan de pretparken volgende week weer open

Ook in Oostenrijk ontwaken de pretparken uit een bijzonder lange winterslaap. De attractieparken in het land mogen volgende week weer open. Bezoekers moeten bij de ingang wel een negatieve coronatest of een vaccinnatiebewijs tonen.



Prater, gelegen in hoofdstad Wenen, heeft aangekondigd de poorten te openen op woensdag 19 mei. Het park is een soort permanente kermis: de entree is gratis, maar bezoekers moeten betalen voor de attracties. Die worden geëxploiteerd door individuele ondernemers. Er staan maar liefst veertien verschillende achtbanen.

Het Oostenrijkse pretpark Familypark, onderdeel van Walibi-parkengroep Compagnie des Alpes, start het seizoen ook op 19 mei. Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen is van plan om op vrijdag 21 mei open te gaan.