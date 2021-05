Nieuws

Nederlandse pretparken tot het laatste moment in onzekerheid: beslissing over heropening pas volgende week

Nederlandse pretparken en dierentuinen kunnen waarschijnlijk weer open op woensdag 19 mei, maar een definitieve beslissing valt pas twee dagen van tevoren. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De attractie- en dierenparken zitten dus tot het allerlaatste moment in onzekerheid.



Nadat een geplande heropening op dinsdag 11 mei niet door kon gaan, werd in eerste instantie gesproken over mogelijke versoepelingen op dinsdag 18 mei. Nu mikt het kabinet op woensdag 19 mei.

Of we op die datum inderdaad weer naar de Efteling, Toverland, Walibi Holland, Duinrell, Diergaarde Blijdorp, Artis en Burgers' Zoo kunnen, hangt voor een groot deel af van de coronacijfers van de komende dagen. Het kabinet ziet naar eigen zeggen dat de daling is ingezet. Dat is positief, maar toch houdt men de vinger aan de pols.



Personeelsinzet

Pas op maandag 17 mei wordt definitief besloten of de heropening op woensdag 19 mei daadwerkelijk doorgaat. De parken zullen vervolgens razendsnel moeten schakelen op het gebied van personeelsinzet en ticketverkoop.



Uiteraard is dat geen wenselijke situatie. Toch liet branchevereniging Club van Elf onlangs juist weten een voorstander te zijn van een beslissing op het allerlaatste moment. Toen duidelijk werd dat de versoepelingen van 11 mei niet doorgingen, stelde directeur Kees Klesman voor om de situatie op 10 mei nog eens te bekijken.



Roulette

"Eigenlijk pleiten we ervoor: wacht een week", zei hij begin deze maand in gesprek met het NOS Radio 1 Journaal. "Als je op 11 mei open zou willen, dan kan je ook op de 10e zeggen: ga over twee dagen open. Dan werk je met actuele cijfers in plaats van een week vooruit te denken. Het is minder roulette."



In de aangescherpte overheidsvoorwaarden wordt een maximum genoemd van één bezoeker per tien vierkante meter. Wat verder opvalt, is dat binnenlocaties volgens het bijgewerkte openingsplan niet open mogen. Dat heeft grote gevolgen voor parken met veel overdekte attracties, zoals de Efteling. Dierentuinen zullen de binnenverblijven gesloten moeten houden. Er geldt wel een uitzondering voor toiletten en winkels.



Coronatests

Het kabinet speelde eerder met het idee om negatieve coronatests te verplichten voor dagjes uit. Voorlopig is daar bij attractie- en dierenparken in de openlucht geen sprake van. Mogelijk moeten overdekte dagattracties als bioscopen en musea later wel gaan werken met dergelijke tests. Zij zijn sowieso geen onderdeel van de eerstvolgende versoepelronde.



In landen als Groot-Brittannië, Denemarken en België gingen de pretparken de afgelopen tijd al open, al gelden op de meeste plekken nog wel strenge coronaregels. Ook daar mogen binnenattracties bijvoorbeeld nog niet open.