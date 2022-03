Bobbejaanland

Bobbejaanland introduceert Express Pass: betalen om wachtrij over te slaan

Bezoekers van Bobbejaanland krijgen dit jaar de kans om tegen betaling wachtrijen over te slaan. Met een Express Pass is het mogelijk om bij enkele attracties via een aparte ingang versnelde toegang te krijgen. Het pretpark komt met drie verschillende varianten: Small, Medium en Large.



Eigenlijk zou het concept al in 2020 geïmplementeerd worden. Door de coronacrisis werd de introductie uitgesteld. Nu komt de Express Pass er alsnog. Vorig jaar waren bij verschillende attracties al wel aparte Express-ingangen zichtbaar.

Een Express Pass kan gebruikt worden bij tien verschillende attracties in het park: Fury, Typhoon, Naga Bay, Dreamcatcher, Oki Doki, Sledge Hammer, El Rio, Indiana River, Wildwaterbaan en Revolution, inclusief virtualreality-variant Mount Mara.



Onbeperkt

De Small-variant van 12 euro is goed voor vier keer versnelde toegang. Met een Medium-pas slaan bezoekers elf keer een wachtrij over voor 21,90 euro. En wie 29,90 euro neertelt voor de Large-optie, mag onbeperkt gebruikmaken van de Express-rijen. Bobbejaanland gaat weer open op zaterdag 2 april.



In België kent één ander groot attractiepark een vergelijkbaar systeem: Walibi Belgium. Daar betalen bezoekers 5 euro per attractie, of 10 euro in het geval van de nieuwe mega coaster Kondaa. Een Speedy-pas voor onbeperkt versnelde toegang tot zeventien attracties en één keer tot Kondaa kost 45 euro. Plopsaland liet jaren geleden weten er uit principe niet aan te beginnen, omdat men rijke kinderen niet wil voortrekken.