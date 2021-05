Walibi Belgium

Foto's: nieuwe mascotte in Walibi Belgium, inclusief eigen souvenirlijn

Bij de introductie van een nieuwe mascotte in Walibi Belgium hoort ook een nieuwe souvenirlijn. Het Belgische pretpark ging dit weekend weer open na een lange winterstop. In de souvenirwinkels vinden bezoekers talloze producten met het aangepaste beeldmerk van de oranje kangoeroe.



De vorige mascotte oogde als een stoere rockster. Nu is het beest vooral erg knuffelbaar. Zijn hoofd werd minstens twee keer zo groot. Verder draagt de kangoeroe geen broek meer: hij heeft alleen nog een rood T-shirt aan.

Wie een aandenken aan de mascotte mee naar huis wil nemen, kan kiezen uit onder meer sleutelhangers, knuffels, mokken, bekers, poppetjes, magneten, drinkbekers en schudbollen. De kangoeroe is ook al in het park te ontmoeten. Bij het maken van een foto hoeven bezoekers geen afstand te houden. Wel is het dragen van een mondkapje overal verplicht.



Schoenen

Zusterpark Walibi Rhône-Alpes in Frankrijk liet de aangepaste mascotte vorig jaar al rondlopen. Walibi Holland is van plan om de getransformeerde kangoeroe dit jaar te verwelkomen. Daar zal hij wel een jasje, een broek en schoenen dragen.