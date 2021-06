Plopsaland De Panne

Plopsaland opent eigen vestiging van Pizza Hut

In Plopsaland De Panne is sinds kort een vestiging van de bekende fastfoodketen Pizza Hut te vinden. Bij houten achtbaan Heidi The Ride in themagebied Heidiland kunnen pretparkbezoekers nu verschillende soorten pizza's bestellen.



Op het menu staan de smaken Margherita (9,99 euro), Pepperoni Lovers (10,99 euro), Barbecue (12,50 euro), Garden Lovers (11,99 euro), Supreme (12,50 euro) en Sweet Chicken Curry (12,50 euro).

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een kleiner stuk pizza (5,50 euro). Verder worden er knoflookbrood (vanaf 3,50 euro) en lasagne bolognese (13,50 euro) geserveerd. Naast een Pizza Hut-restaurant is er een afhaallocatie met de naam Pizza Hut Express.



Nederland

Pizza Hut werd in 1958 opgericht in de Verenigde Staten. In België groeide de keten uit tot een gevestigde naam, maar in Nederland is Pizza Hut anno 2021 geen onderdeel meer van het straatbeeld.