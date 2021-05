Games

YouTube-documentaire over RollerCoaster Tycoon meer dan 100.000 keer bekeken

Een online documentaire over RollerCoaster Tycoon is in enkele dagen tijd ruim 100.000 keer bekeken. YouTube-kanaal Noclip ontwikkelde een uitgebreide videospecial waarin het succes van het wereldberoemde computerspel onder de loep genomen wordt. Het eerste deel van de iconische reeks verscheen ruim 22 jaar geleden.



De 37 minuten durende documentaire gaat in op de historie van RollerCoaster Tycoon en de wedergeboorte van het pretparkspel dankzij de komst van OpenRCT2. Die gratis opensourceversie, gelanceerd in 2015, biedt ervaren spelers veel meer mogelijkheden dan de originele delen.

In de video komt ook RollerCoaster Tycoon-legende Marcel Vos uit Groningen aan het woord, die op YouTube furore maakt met filmpjes waarin hij de grenzen van de game opzoekt. Zo creëerde hij een achtbaan die maar liefst 135 jaar duurt en bedacht hij een doolhof waar geen enkele bezoeker ooit het einde van zal zien.



Opvolgers

Verder is er aandacht voor het grote aantal geflopte RollerCoaster Tycoon-spellen dat het afgelopen decennium op de markt kwam. Daarnaast gaat men in op de vraag: wat is er gebeurd met bedenker Chris Sawyer? Tot slot wordt ingezoomd op twee onofficiële opvolgers die vandaag de dag wel volop gespeeld worden: Parkitect en Planet Coaster.