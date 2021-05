Plopsaland De Panne

Busje uit tv-serie Samson & Marie 'geparkeerd' in Plopsaland

Een busje in Plopsaland De Panne zal kijkers van de tv-serie Samson & Marie bekend voorkomen. De klassieke campingbus, te vinden op het entreeplein van het Vlaamse attractiepark, kreeg een nieuw uiterlijk.



Dankzij de metamorfose heeft de wagen nu veel weg van het Volkswagen-busje uit het tv-programma Samson & Marie, dat sinds afgelopen najaar op de buis is. Daarin trekken Samson en zijn nieuwe baasje Marie er samen op uit. De afleveringen duren ongeveer vijf minuten.

Samson & Marie wordt in Vlaanderen uitgezonden op Ketnet en in Nederland op NPO Zapp. In het pretpark heeft het Samson-busje een bijzondere functie: tijdens optredens op het Dorpsplein wordt vanuit de bus de techniek geregeld.



Vader

Marie Verhulst werd dit seizoen ook al toegevoegd aan het Kermisplein in Plopsaland, dat eerder het domein was van haar vader Gert Verhulst. Daarnaast hebben Samson & Marie hun eigen suite in het nieuwe Plopsa Hotel.