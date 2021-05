Nieuws

Belgische pretparken weer open: zijn Nederlanders welkom?

Nu de attractieparken in België opengaan, vragen veel Nederlandse pretparkfans zich af: zijn wij nu ook weer welkom in Bobbejaanland, Walibi Belgium en Plopsaland De Panne? Het korte antwoord: een bezoekje is mogelijk, al is dat eigenlijk niet de bedoeling.



België heeft het verbod op niet-noodzakelijke reizen afgelopen maand opgeheven. Er gelden nog wel strenge regels voor personen afkomstig uit rode zones, waaronder Nederland. Als ze van plan zijn meer dan 48 uur in het land te blijven, moeten ze eerst verplicht tien dagen in zelfquarantaine, met PCR-tests op dag één en zeven.

Een dagje uit over de grens zou volgens de Belgische regels dus mogelijk zijn, zonder coronatest. De Nederlandse overheid ziet dat echter niet zitten. Omdat België is aangeduid als een oranje gebied, zijn niet-noodzakelijke reizen uit den boze. "Reis niet naar België tenzij het strikt noodzakelijk is", luidt het dringende advies op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.



Quarantaineplicht

Er worden echter geen boetes uitgedeeld aan personen die zich daar niet aan houden. Wie vanuit België terugkeert naar Nederland, wordt geacht tien dagen in quarantaine te gaan. Het is de bedoeling om op dag vijf een coronatest in te plannen bij de GGD. Als de uitslag negatief is, eindigt de quarantaineperiode. Nederland kent nog geen wettelijke quarantaineplicht.