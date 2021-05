Europa-Park

Europa-Park rekent op opening in mei: attractiepark in beeld voor proefproject

Europa-Park bereidt zich voor op een opening rond Pinksteren. Het grootste attractiepark van Duitsland is door de overheid geselecteerd voor een modelproject, bedoeld om te onderzoeken of pretparken veilig open kunnen in coronatijd. Achter de schermen zijn de voorbereidingen al in volle gang.



In Duitsland mogen attractieparken, in tegenstelling tot dierentuinen, vooralsnog geen bezoekers ontvangen. Door deel te nemen aan de pilot zou Europa-Park al binnen afzienbare tijd de poorten kunnen openen. Pinksteren valt dit jaar in het weekend van 22 en 23 mei.

Waarschijnlijk zullen bezoekers zich vooraf moeten laten testen op het coronavirus. De exacte details ontbreken nog. Daarover is Europa-Park nog in gesprek met de autoriteiten. Over de heropening van waterwereld Rulantica wordt ook nagedacht, melden regionale media.



Rechtszaak

Europa-Park en Rulantica zijn sinds 2 november 2020 dicht. De enige plek in Duitsland waar het momenteel mogelijk is om achtbaanritjes te maken, is het Noord-Duitse pretpark Heide Park. Daar spande de directie met succes een rechtszaak aan tegen de overheid.