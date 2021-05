Attractiepark Toverland

Foto's: twintigste verjaardag Toverland ingeluid met cadeaus, vlaggetjes, vaandels en plaquette

Toverland heeft wat te vieren. Het attractiepark in Sevenum ging vandaag eindelijk weer open na een lange coronasluiting. Dat moment viel samen met de twintigste verjaardag van het park. Bezoekers die om 10.00 uur voor de poort stonden, konden niet om de feestelijkheden heen.



's Ochtends werden ze verwelkomd door entertainers verkleed als cadeaus. Tovenaars deelden zuurstokken uit, onder toeziend oog van bekende Toverland-gezichten als eigenaar Jean Gelissen sr., algemeen directeur Jean Gelissen jr. en mede-oprichtster Caroline Kortooms.

Bij de parkeerplaats en in entreegebied Port Laguna hangen dit seizoen kleurrijke vaandels en vlaggetjes met verwijzingen naar het twintigjarig jubileum. Het balkon boven horecalocatie MaƱana is voorzien van een groot plaquette met een verwijzing naar twintig jaar Toverland.



Vuurtoren

Het opvallende decorstuk, bestaand uit een landkaart met alle Toverland-gebieden, werd door het personeel geschonken aan de directie. In het hart is vuurtoren Solaris afgebeeld, met daaronder de vermelding "Sinds 2001" en de boodschap "Gefeliciteerd Jean sr. & Jean jr.".



Verder bracht het park vandaag een eigen magazine uit, dat binnenkort ook bij abonnementhouders op de deurmat valt. Zij ontvangen eveneens een speciale jubileumpin. Bovendien werd er een vijfdelige podcastserie gelanceerd, waarin verschillende bekende Toverland-medewerkers aan het woord komen.