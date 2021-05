Nieuws

Franse attractieparken krijgen toestemming om open te gaan... zonder attracties

De pretparken in Frankrijk zijn stomverbaasd, teleurgesteld en boos door een beslissing van de Franse overheid. Die heeft bekendgemaakt dat attractieparken vanaf woensdag 19 mei weer open mogen. Er zit wel een addertje onder het gras: de attracties moeten gesloten blijven.



Dat is een meevaller voor dierentuinen, terwijl pretparken slechts open kunnen als wandelpark. "Maar zonder attracties is er geen attractiepark", reageert algemeen directeur Dominique Marcel van Compagnie des Alpes, de eigenaar van onder meer Parc Astérix en Futuroscope. "Wij gaan dan ook niet open op 19 mei."

Andere Franse parken komen met een vergelijkbare boodschap. Zij kijken uit naar 9 juni. Op die datum mogen ook de attracties weer operationeel zijn. Wel geldt er voorlopig een limiet van vijfduizend bezoekers per dag, ongeacht de grootte van een park.



Gezondheidspas

Bovendien moeten pretparken met meer dan duizend bezoekers per dag waarschijnlijk gaan werken met de Franse gezondheidspas 'pass sanitaire'. Bezoekers zijn dan verplicht om bij binnenkomst aan te tonen dat ze negatief getest zijn op het coronavirus of volledig gevaccineerd zijn.



Op 30 juni zou de capaciteit van de parken weer volledig benut kunnen worden, al verwacht men dat de gezondheidspas dan nog steeds een vereiste is. De parken hopen de politiek nog op andere gedachten te kunnen brengen. Branchevereniging SNELAC noemt de regels "onsamenhangend en onrechtvaardig".